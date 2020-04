Picerno, la solidarietà della Società di calcio: colombe pasquali per le famiglie in difficoltà

La Società AZ Picerno, in questo momento difficile di emergenza sanitaria e critico per la salute pubblica, ma anche di grande preoccupazione per le famiglie, ha inteso intraprendere varie iniziative benefiche. Tra le prime attività messe in campo, ha ritenuto opportuno acquistare delle colombe pasquali da donare alle famiglie bisognose di Picerno, tramite la protezione civile “Angels” e con la collaborazione del “Panificio Biscottificio Tomas”. Lo fanno sapere il presidente Donato Curcio e l’amministratore e direttore generale, Enzo Mitro. “Da parte nostra un piccolo pensiero, un contributo, ma anche un regalo di Pasqua per le famiglie più in difficoltà. Speriamo di riuscire a strappare almeno un sorriso donando queste colombe pasquali”.

Da parte della società un gesto di solidarietà ma anche di impegno per il territorio e per la Comunità di Picerno, con i cittadini che, come milioni di italiani, stanno vivendo giorni difficili e di grande apprensione. Inoltre, la Società già da tempo si è attivata per acquistare un importante numero di mascherine da donare alla popolazione picernese, per consegnarle al Comune ed alla protezione civile locale.