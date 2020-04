AGGIORNAMENTO IN ITALIA – Deceduti 727 pazienti nelle ultime 24, guariti oltre 1100

AGGIORNAMENTO IN ITALIA – ORE 18:00 DELL’1.4.2020 – Questi i dati resi noti poco fa da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, per l’aggiornamento delle ore 18:00. I pazienti attualmente positivi al virus sono 80.572. Rispetto a ieri, attualmente ci sono 2.937 pazienti in più che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono 727 (ieri 837) per un totale di 13.155 vittime dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 1.118 persone, per un totale di 16.847 guariti dall’inizio dell’epidemia. Il conto totale delle persone affette da Covid-19 in Italia sono 110.574 (se nel calcolo totale inseriamo anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia).

Per quanto riguarda la Lombardia, da sottolineare i pochi ricoveri ma anche 394 decessi. Per Borrelli, “raggiunto il picco, ma il Sud è ancora a rischio”

Claudio Buono