Coronavirus, altra vittima in Basilicata. Aveva solo 38 anni

1.4.2020, ore 19:55 – La Basilicata piange una nuova vittima con coronavirus. E’ la persona più giovane che è deceduta in terra lucana, la decima. Si tratta di un uomo di 38 anni, di Rapolla. L’uomo era ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza in terapia intensiva. Solo ieri in Basilicata erano decedute altre due persone. Di seguito, i decessi in Basilicata:

22 marzo: uomo 77enne di Marsicovetere;

26 marzo: uomo 80enne di Potenza;

27 marzo: donna 80enne di Spinoso;

28 marzo: donna 86enne di Paterno;

29 marzo: uomo 54enne di Potenza;

30 marzo: uomo 85enne di Potenza;

30 marzo: donna 62enne di Moliterno;

31 marzo: uomo 53enne di Paterno;

31 marzo: uomo 85enne di Irsina;

1 aprile: uomo 38enne di Rapolla;

Da aggiungere anche un altro decesso, avvenuto il 25 marzo, di un 74enne di Rivello ospite in una casa di riposo a Sala Consilina.

Claudio Buono