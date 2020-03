AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – Altri 32 positivi. I casi in totale adesso sono 200

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 DEL 29.3.2020 – La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 28 marzo, sono stati processati 164 tamponi per l’infezione da Covid-19. Di questi 132 sono risultati negativi e 32 positivi. I nuovi positivi sono così distribuiti: Tricarico (5), Salandra (1), Policoro (2), Pisticci (3), Nova Siri (2), Montescaglioso (1), Matera (3), Grassano (1), Ferrandina (2), Teana (1), San Paolo Albanese (1), San Chirico Nuovo (2), Rionero in Vulture (2), Potenza (1), Moliterno (1), Melfi (1), Corleto Perticara (1), Atella (1), Gioia del Colle (1, che è però in Puglia. La task force ha riportato questo dato. Con nota successiva, hanno fatto sapere che si tratta di una persona ricoverata al centro “Don Gnocchi” di Tricarico)

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 200 ai quali vanno aggiunti 4 deceduti, un guarito ed 8 positivi diagnosticati in altre regioni ma residenti in Basilicata e in isolamento in Basilicata. In Basilicata ci sono 150 persone in isolamento domiciliare e 50 ricoveri di cui 18 in terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 30 marzo. In allegato le grafiche.