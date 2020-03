AGGIORNAMENTO IN ITALIA – Guarite nelle ultime 24 ore 646 persone, 756 i decessi

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 97.689 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (5.217 persone più di ieri, per una crescita del 5,64%). Di queste, 10.779 sono decedute (+756, +7,54%) e 13.030 sono guarite (+646, +5,22%). Attualmente i soggetti positivi sono 73.880 (+3815 rispetto a ieri per una crescita del 5,44%. Il conto sale a 97.689 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile (corriere.it)

Ieri, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, si contavano 92.472 persone che hanno contratto il virus (5.974 persone in più rispetto al giorno precedente, per una crescita del 6,91%). Ieri 889 decessi (+ 9,73%) e 1.434 guariti.

redazione