Salgono a 12 i casi di contagio in Basilicata. Nuovo caso nel Potentino

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato in serata altri 10 tamponi. Di questi uno è risultato positivo Covid-19. Il campione positivo proveniva dalla provincia di Potenza. Il risultato degli altri tamponi già pervenuti al San Carlo sarà reso noto nella mattinata di domani.

Lo rende noto la task force regionale.

Dei 20 tamponi analizzati oggi, quindi, uno è positivo. Sono 12 i contagi in Basilicata, in attesa di nuovi esiti per domattina.

Quest’ultimo contagio riguarda una donna di 50 anni di Villa D’Agri, che si trovava già ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza.