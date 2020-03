Truffa del finto corriere nel Potentino. I carabinieri arrestano un uomo napoletano

Questa mattina, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Potenza e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disposta dal gip di Potenza, nei confronti di C.O. (queste le sue iniziali), residente a Napoli, ritenuto responsabile di truffa aggravata. Secondo le indagini, sarebbe lui il truffatore che in tre occasioni, a dicembre 2019 e gennaio 2020, avrebbe truffato tre anziani a Potenza ed Avigliano, approfittando delle condizioni personali e di età delle vittime. Le indagini dei carabinieri sono scaturite dopo le denuncie presentate dalle vittime. I carabinieri si sono avvalsi dell’escussione di diverse persone che avrebbero riconosciuto il soggetto arrestato in diverse fotografie. Lo stesso, gravemente indiziato delle truffe, è stato anche ripreso dai sistemi di videosorveglianza presenti in prossimità delle abitazioni delle persone truffate. Secondo i carabinieri, l’uomo prima contattava la vittima telefonicamente fingendosi il nipote e chiedendo in tal modo di ritirare un pacco per conto suo che, di li a poco, sarebbe stato consegnato da un corriere. Inoltre, nella circostanza, chiedeva anche alla vittima di saldare il pagamento dovuto. A quel punto si presentava presso l’abitazione comunicando di essere il corriere incaricato della consegna del pacco (contentente il molti casi del riso). La cifra incassata in ogni truffa varia da 1000 a 5000 euro. A dare notizia dell’arresto è il procuratore di Potenza, Francesco Curcio.

comunicato stampa