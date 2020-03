A Potenza misure non rispettate. Il sindaco Gurente: “Siete degli incoscienti”. E manda le forze dell’ordine al parco fluviale

“Ho chiesto un immediato intervento delle forze dell’ordine per prendere le generalità ed applicare immediate sanzioni a questi incoscienti che non hanno ancora capito che dobbiamo stare a casa!”. È questo il contenuto del post pubblicato su Facebook da Mario Guarente, sindaco di Potenza, che ha allegato una foto del parco fluviale del Basento pieno di persone, pochi minuti fa. Il sindaco ha quindi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. È ovviamente un comportamento da irresponsabili. “Strafottenti e incoscienti, per voi e per gli altri”, ha detto Guarente.

-Claudio Buono-