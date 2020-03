FCA di Melfi chiude per interventi di igienizzazione. E gli operai ammassati nei bus?

FCA chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra le fabbriche, c’è anche quella di Melfi in Basilicata. La chiusura è prevista per Melfi è per domani, venerdì e sabato. Da oggi a venerdì stop a Pomigliano, a Cassino giovedì e venerdì. Il motivo? Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari per evitare ogni contagio da coronavirus, per minimizzare ogni rischio per i lavoratori. In ogni stabilimento verranno effettuati interventi specifici di igienizzazione delle aree di lavoro ed in particolare delle aree comuni di relax, degli spogliatoi e dei servizi igienici. Successivamente, saranno effettuati nuovi intervento. Ma monta comunque la protesta tra gli operai lucani della FCA di Melfi, che quotidianamente si spostano dalle proprie abitazioni verso lo stabilimento di Melfi, attraverso mezzi di trasporto, che in molti casi non rispettano le misure di sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità. Forse, è il caso di intervenire.

Claudio Buono