Sanità, intervento da record su una donna di 103 anni residente nel Potentino

Nella Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia di Melfi, la equipe chirurgica diretta dal Dr. Cuomo e quella anestesiologica diretta dal Dott. Severino, hanno effettuato un intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare per la frattura del collo del femore su una signora di 103 anni

Annina Montrone residente a Montemilone (Pz) ha superato brillantemente l’intervento chirurgico – hanno dichiarato i medici- sta bene ed ha già iniziato la riabilitazione in attesa di trasferimento presso una struttura riabilitativa specializzata. La UOC di Ortopedia e Traumatologia di Melfi si conferma essere una eccellenza per gli interventi di chirurgia protesica, artroscopica e traumatologica per le fratture di femore, rappresentando un punto di riferimento importante capace di dare risposte alle richieste del territorio ed un potenziale punto di attrazione extra regionale per la chirurgia ortopedica. Soddisfazione per l’esito dell’intervento chirurgico è stata espressa dal Direttore Generale dell’AOR San Carlo, Dott. Massimo Barresi che, nel ringraziare il personale medico e sanitario che ha effettuato l’intervento, augura alla signora una serena e completa guarigione.