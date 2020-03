Coronavirus, in Basilicata 700 le persone giunte dal nord. 8 le persone positive al tampone, un paziente è grave: tutti i dettagli

Sono 699 le persone giunte in Basilicata negli ultimi giorni, provenienti dalle altre regioni italiane censite fino a questo momento dalla Protezione civile. Lo ha reso noto la task force della Regione Basilicata. Si tratta delle persone “in fuga” dal nord che ai terminal bus e posti di controllo, sono stati censiti dalle forze dell’ordine e dai volontari della Protezione Civile, in campo da diversi giorni.

I CONTAGIATI – Con l’ultimo caso rilevato ieri sera, sono in totale otto in Basilicata. Il primo caso ha riguardato un 46enne di Trecchina lo scorso 2 marzo. Poi successivamente, il 6 marzo, il contagio rilevato su due docenti dell’Università della Basilicata che erano rientrati da Udine (di cui uno residente in Basilicata). Successivamente, il contagio del Prefetto di Matera e poi l’8 marzo di un uomo di Matera. Dopo qualche ora, il quinto caso, rilevato sul figlio dell’uomo materano. Il 9 marzo gli altri due tamponi positivi su due persone di 39 e 33 anni di Genzano di Lucania, che nelle settimane scorse avevano fatto un viaggio a Milano. Ieri la notizia del 77enne di Potenza risultato positivo al tampone. Per un totale di otto casi accertati. In tarda serata si è saputo che uno dei pazienti materani è stato trasferito dal reparto intensivo alla sala rianimazione dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera per l’aggravarsi della situazione clinica.

(Foto Ufficio Stampa Basilicata)

Claudio Buono