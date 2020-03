Emergenza sanitaria, “è necessario sostenere le aziende acquistando prodotti lucani o italiani”. L’appello di Miglionico (Gal PerCorsi)

L’appello di Michele Miglionico, presidente del “Gal PerCorsi”

In questo particolare momento è necessario sostenere le aziende italiane e ancor di più quelle Lucane. L’agricoltura e le piccole e medie aziende della nostra regione rischiano di andare in affanno prima di tutte le altre, per questo ognuno di noi nel suo piccolo può dare il proprio contributo. Cerchiamo di fare la nostra spesa, se possibile, nei nostri negozi del borgo e compriamo prodotti Lucani o Italiani; così facendo facciamo tre cose buone : uno, evitiamo spostamenti lontani più rischiosi – due, sosteniamo le piccole botteghe – terzo sosteniamo le eccellenze della nostra terra e del nostro Paese. Queste buone pratiche estendiamole a tutto ciò che è Lucano ed Italiano, dal cibo, ai servizi, e a tutto ciò che è “nostro”. Certo ciò non basterà a sostenere e “salvare” la nostra economia, serviranno da subito interventi forti e concreti da parte dello stato, ma per il momento facciamo la nostra parte.. compro lucano, o italiano. (Michele Miglionico)