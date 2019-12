“Comuni Virtuosi”, Vietri di Potenza al 10° a livello nazionale per operato e progetti dell’amministrazione comunale

Decimo classificato a livello nazionale, su diverse centinaia di Comuni. E’ questo l’eccellente risultato ottenuto dal Comune di Vietri di Potenza, nell’ambito della manifestazione nazionale “Premio Comuni Virtuosi”, che giunge quest’anno alla sua tredicesima edizione. A renderlo noto al sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, è stata l’organizzazione nell’ambito della cerimonia di premiazione che si è tenuta oggi 14 dicembre nella “Sala da Cemmo” al Museo Civico di Crema, in Lombardia. Il Comune di Vietri di Potenza è stato premiato con il decimo posto a livello nazionale non con un singolo progetto, ma su una valutazione complessiva dell’amministrazione comunale, partendo dai progetti come Investi a Vietri, Albergo Diffuso, Adotta un cane, Mensa Scolastica a Rifiuti Free e Km0 e Vietri Comunità Solidale.

“Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco, Christian Giordano – di questo ennesimo riconoscimento nazionale per la nostra Amministrazione e per Vietri di Potenza. Le iniziative per cui siamo stati premiati sono il frutto di un duro e costante lavoro a cui la nostra comunità sta aderendo con estrema vivacità. Colgo l’occasione per condividere questo premio con tutti gli amministratori, i dipendenti comunali e i cittadini vietresi. Vedere il nostro comune tra i primi dieci d’Italia, grazie alle molteplici pratiche virtuose attivate, deve essere un orgoglio per ogni vietrese”.

Già lo scorso anno Vietri di Potenza risultò l’unico Comune lucano ad accedere in finale, ottenendo un ottimo risultato, con il progetto “Vietri Comunità Solidale”, a sostegno delle persone bisognose.