“Sport e diritto, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva Figc”, martedì giornata formativa in Tribunale a Potenza con l’Aias Basilicata

Il 17 dicembre a partire dalle ore 15.00 si terrà presso il Tribunale di Potenza – Aula P. Grippo– il convegno formativo dal titolo “Sport e diritto, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva Figc”. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Coordinamento Basilicata – con il patrocinio di Figc Lnd Cr Basilicata, AdiSE (Associazione Italiana Direttori Sprotivi) e RDES (Rivista di Diritto ed Economia dello Sport) è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza ai fini della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Potenza con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. Interverranno: Mario Guarente, Sindaco di Potenza; Patrizia Guma, Assessore allo Sport del Comune di Potenza; Francesco Cupparo, Assessore allo Sport della Regione Basilicata e Consigliere Dipartimento Figc-Lnd; Antonia Fiordelisi; Componente Corte Federale D’Appello FIGC; Maurizio Napolitano, Avvocato, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza; Leopoldo Desiderio, Presidente Coni-Cr Basilicata; Piero Rinaldi, Presidente Figc-Lnd Cr Basilicata; Rocco Galasso, Vice Presidente ADISe; Luis Vizzino –Avvocato, Coordinatore Aias Basilicata, Prof. a Contr. e Cultore della Materia in Diritto dello Sport presso l’Università degli Studi di Salerno, Componente della Commissione di Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense; Salvatore Civale, Avvocato, Presidente Aias Nazionale, Lucio Giacomardo, Avvocato- Responsabile Ufficio Giuridico Figc Lnd – Componente Commissione Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense; Stella Frascà, Avvocato – Consigliere Federale Figc, Componente Commissione Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense; Lucia Bianco, Avvocato – Co Founer VM Law e Sport- Componente del Coordinamento Aias Lombardia; Michele Sibillano, Sostituto Procuratore Federale Figc; Alfonso Laudonia, Avvocato – Prof a Contr. presso la Cattedra di Diritto Processuale Penale Unipegaso– Componente del Coordinamento Aias Campanai; Giancarlo Viglione, Avvocato – Presidente Commissione di Riforma Codice di Giustizia Figc. Modererà il dibattito Piergiuseppe Metastasio, Avvocato – Componente del Coordinamento Aias Basilicata. Per informazioni e registrazioni: aiasbasilicata.avvocatisport@gmail.com. Lo rende noto il Coordinamento Aias Basilicata, con gli avvocati Luis Vizzino e Piergiuseppe Metastasio