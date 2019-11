“Disability Network”, domani 30/11 con l’AISM a Potenza si parlerà dei servizi a sostegno delle persone con sclerosi multipla

Sabato 30 novembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00 presso la sala “Arturo Lacava” ubicata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza in via Lazio 18, avrà luogo l’evento informativo dal titolo “Disability Network: AISM e i servizi a sostegno della persona con SM”. Il primo dei due eventi informativi organizzati dalla sezione AISM di Potenza vedrà la presenza del sociologo Prof. Rocco Di Santo, dell’assistente sociale Lucia Mattia (Responsabile sportello AISM di Potenza) e della Presidente della sezione AISM di Potenza Eva Laforge. L’evento è stato reso possibile grazie al patrocinio con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Basilicata e con la Provincia di Potenza. Un grazie speciale al nostro partner BCC Basilicata per la capillare partecipazione. Ricordiamo che il prossimo evento informativo avrà luogo sabato 11 gennaio 2020 e che la partecipazione all’evento prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Per informazioni, potete chiamare la sezione al 3459342209 e/o scrivere all’indirizzo mail: aismpotenza@aism.it. Lo rende noto Debora Colangelo, referente comunicazione AISM sezione provinciale di Potenza.