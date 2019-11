UniBas, a Potenza domani la cerimonia di inaugurazione del 37° anno accademico. Sarà presente il ministro Speranza

Venerdì 29 novembre 2019 si svolgerà a Potenza (in via N. Sauro, aula Quadrifoglio, ore 10.30) la cerimonia d’inaugurazione del 37/o anno accademico dell’Università della Basilicata. Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi della Rettrice, Aurelia Sole, del direttore generale dell’Ateneo, Giuseppe Romaniello, della presidente della Rete delle Università che hanno sede in Città Capitali Europee della Cultura (UNeECC), la professoressa Flora Carrijn, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza. La prolusione sarà affidata a Mauro Viccaro, giovane Ricercatore della Scuola di Scienze Agrarie, che affronterà il tema della sostenibilità e della sicurezza alimentare. Prima dell’inizio della cerimonia, alle ore 10, il Ministro incontrerà i Rettori degli Atenei presenti, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e dell’Unibas nella nuova biblioteca del rione Francioso.

PROGRAMMA

Discorso inaugurale della Rettrice, Aurelia Sole

INTERVENTI

Presidente del Consiglio degli Studenti, Giuseppe Cerone

Presidente della Rete UNeECC – Provost KU Leuven University, Flora Carrijn

Prolusione – Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, Mauro Viccaro, “Sostenibilità e sicurezza alimentare: sfide ed opportunità”

Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

Ministro della Salute, Roberto Speranza

Momenti musicali a cura del Coro Unibas – Direttore Paola Guarino e del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza Direttore Felice Cavaliere