“No alla violenza sulle donne”. A Vietri di Potenza una fiaccolata e l’inaugurazione di una mattonella davanti la panchina rossa

Un incontro, diverse installazioni, luci rosse, fiaccolata e una mattonella. Vietri di Potenza dice “No” alla violenza sulle donne e lo fa attraverso il mondo associativo ed istituzionale, nelle iniziative che si sono svolte il 24 e 25 novembre. Da anni la comunità vietrese si mobilità per la violenza contro le donne, una delle più gravi violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza che provocano sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, comprese le minacce. “Stop alla violenza sulle donne” in due giorni ha visto numerose attività, partendo dal convegno tenutosi nella sala consiliare.

Domenica sera un incontro sul tema, alla presenza del sindaco Christian Giordano del parroco don Mario Gioia, del capitano Alberto Calabria (comandante Compagnia Carabinieri di Potenza) e della psicologica e psicoterapeuta Antonella Lucia Marzario, con la moderazione del giornalista Claudio Buono. Più nello specifico, sul tema hanno fatto tanto riflettere gli interventi del capitano Calabria e della psicologa Marzario. Durante il convegno sono intervenuti anche gli alunni delle Scuole Medie del Comprensivo di Vietri, che hanno letto alcuni pensieri insieme ai volontari delle associazioni promotrici, protagonisti anche di alcune foto proiettate poi in un video. I volontari hanno donato ai presenti un braccialetto rosso. E’ stato un momento di grande riflessione per tutti in una sala gremita.

Ieri sera, lunedì, la santa messa nella chiesa Madre, una fiaccolata in memoria delle vittime di femminicidio e l’inaugurazione di una mattonella realizzata dall’artista vietrese Marzia Russo, riportante una scritta “Stop violenza sulle donne”, scoperta dal sindaco Giordano. Durante i due giorni, i volontari hanno illuminato di rosso l’Epitaffio, il Municipio, i gradini dell’amore e la fontana pubblica, oltre ad aver rimesso a nuovo la panchina rossa inaugurata tre anni fa e aver addobbato le panchine di Corso Vittorio Emanuele con palloncini a cuore e segni rossi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vietri di Potenza e dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata, è stata promossa e curata dai volontari della Protezione Civile, Vietri & La Movida, del Servizio Civile del Comune e della Protezione Civile, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo.