Satriano di Lucania, grazie all’iniziativa dell’O.I.P.A. microchippati oltre 50 cani

A Satriano di Lucania ha riscosso grande successo ed interesse l’iniziativa messa in campo dai volontari satrianesi dell’O.I.P.A. (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che hanno organizzato una giornata dedicata alla microchippatura degli amici animali a quattro zampe. L’iniziativa ha trovato un riscontro molto positivo da parte di tantissime persone proprietari degli amici a quattro zampe, tanto che oltre una cinquantina di cani sono stati microchippati. Il coordinatore regionale dell’O.I.P.A., Roberto Tedesco, ringrazia, a nome di tutti i volontari attivi satrianesi, “il dirigente responsabile Sanità e Benessere Animale per il Comune di Satriano di Lucania, dott. Roberto Botta, per aver impiantato oltre 50 microchip e che, per soddisfare le numerose richieste, è ritornato volentieri a Satriano oggi”, visto che l’iniziativa si è tenuta anche ieri. L’organizzazione “ringrazia l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Umberto Vita, che ha assecondato i volontari O.I.P.A attivi nel suo Comune e che hanno voluto fortemente questa giornata”. L’O.I.P.A. proseguirà questa campagna anche in altri centri importanti, perchè ritenuta fondamentale per controllare, contenere e prevenire il randagismo canino. Il coordinatore regionale Tedesco ricorda che l’iscrizione all’anagrafe canina è un adempimento obbligatorio per tutti coloro che posseggono uno o più cani.

redazione