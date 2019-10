Il 13/10 la “Giornata nazionale del camminare”. Da Pietrapertosa a Sant’Angelo Le Fratte 9 percorsi in altrettanti Borghi Eccellenti Lucani

Anche quest’anno Federtrek organizza per Domenica 13 Ottobre la “Giornata Nazionale del Camminare”, un evento che ha visto una fortissima crescita in termini di partecipazione dei cittadini negli ultimi anni. Ogni anno persone, comuni ed associazioni, aderiscono alle tantissime iniziative di sensibilizzazione organizzate da comuni, consapevoli degli innumerevoli benefici in termini di benessere psico/fisico determinati dalla mobilità pedonale. Quest’anno si è deciso di porre un’attenzione particolare al tema del Turismo Lento (il 2019 è dedicato a questa particolare forma di fruizione turistica) attraverso la promozione dei Cammini storico culturali anche con la pratica del trekking urbano. Da anni si parla di promozione del trekking urbano come forma di conoscenza lenta e consapevole dei nostri stupendi borghi. Pertanto la rete di cooperazione BEL (Borghi eccellenti Lucani), ha deciso di aderire alla giornata del 13 ottobre e dare vita alla manifestazione “Bel Cammino”; proporre un “manifesto unico” di 9 diversi cammini, in 9 diversi borghi con percorsi e mete uniche nella loro bellezza e nella loro identità, ma unite da un territorio comune che punta alla valorizzazione e alla promozione di un’area vasta. Ruoti: “camminata archeologica” (Villa Romana di San Giovanni di ruoti) ore 9:30 raduno Piazza Mercato – info e prenotazioni Felice Faraone 3331593524; Brindisi Montagna: “passeggiata tra saperi e sapori” (Monastero di San Demetrio, Chiesetta di San Lorenzo martire, mulino della Grancia e percorso dei frati certosini) ore 9:00 raduno Foresta Grancia – info e prenotazioni Nico 344 10 96 261 Lucio 347 54 87 972; San Severino Lucano: “Passeggiata naturalistica” (sentiero della Guardia con visita a RB RIDE – ruota panoramica di K. Holler) Ore 9.30 raduno in Piazza Marconi – info e prenotazioni Anna De Domizio, pres. della Proloco del Pollino 3498144515; Sasso di Castalda: “Percorso di San Cosimo” ( nuova passeggiata da scoprire) Ore 9.00 raduno piazzale antistante il municipio – info e prenotazioni Caterina Corleto 3891113337; Castelgrande: “escursione sulla vetta Monte Giano” Ore 9.00 raduno incrocio Via Roma/ Via Serluca – info e prenotazioni Alberto Muro 3401553526; San Fele: “trekking urbano a San Fele” ( borgo antico e cascate naturalistiche “U’ Uattenniere”) Ore 9.00 raduno Loc. San Vito (ingresso paese) – info e prenotazioni 349 5279050; Pietrapertosa: “Sulle tracce di Bomar il Saraceno” Ore 10.00 raduno Municipio, Via della speranza – info e prenotazioni Filomena 3278948513; Satriano di Lucania: “al confine col passato “ ( visita a “una rocca di avvistamento sulla storia”- Patrocinio del Comune di Tito) Ore 8.00 raduno Piazza Umberto I – info e prenotazioni Rocco P. 3471717034; Sant’Angelo le Fratte: “cammina a Campo di Venere”, ore 9.00 raduno largo municipio – info e prenotazioni Fabrizio 3208528284.Lo rende noto il coordinamento “Bel” in un comunicato stampa.