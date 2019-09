Ruoti, al via la pulizia di gallerie e cunicoli per scoprire ciò che si nasconde sotto il paese

“Questa amministrazione comunale nell’intento di realizzare iniziative socio-culturali e didattiche, finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio, anche ai fini della promozione turistica, e per l’incremento delle attività culturali, unitamente all’associazione speleoclub di Muro Lucano, con la quale a breve sarà siglato il protocollo d’intesa, hanno presentato un piano di iniziative per la realizzazione e la progettazione di manifestazioni ed eventi”. E’ questo il testo di una nota diramata dall’amministrazione comunale di Ruoti, che ha avviato un progetto che prevede la pulizia di gallerie e cunicoli sotterranei. Il Sindaco Anna Maria Scalise ha dichiarato: “Con i volontari dell’associazione Speleo Club si perseguiranno attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione del turismo e della cultura di interesse locale, per valorizzare i siti di interesse storico esistenti sul territorio Ruotese, e nello specifico relativi alle gallerie e cunicoli, che consentiranno di scoprire una nuova Ruoti”. L’amministrazione comunale, pertanto, intende far ripulire le gallerie presenti nel centro storico, per scopi esplorativi e ricerche, a valenza turistica, in collaborazione con il gruppo speleo club.