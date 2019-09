La “Vito Possidente animation” dalla Basilicata a Real Time per il noto programma “Il Castello delle Cerimonie”

Nei giorni scorsi la band “Vito Possidente animation” ha preso parte all’animazione presso il castello “La Sonrisa”, rinomata location alle porte di Napoli (precisamente a Sant’Antonio Abate) per il famoso programma “Il Castello delle Cerimonie” trasmesso su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Per la band lucana formata da giovanissimi artisti, si è trattato di un evento unico e indimenticabile, poter suonare e far ballare tutti gli invitati al 25° anniversario di nozze di Natalino e Virginia. La puntata andrà in onda nell’edizione 2020 del noto programma televisivo. La “Vito Possidente Animation” porterà un pezzettino di folk lucano in televisione in quanto, come riferito direttamente dalla produzione, tra i vari artisti che hanno preso parte alle cerimonie, non ci sono mai stati gruppi provenienti dalla Basilicata, che hanno suonato e cantato i brani tipici della tradizione popolare lucana. “Un grande onore per noi partecipare alle nozze d’argento di questa coppia originaria di Barile. È stata un’esperienza straordinaria ed emozionante, nonostante ne abbiamo fatte tante sia di serate nei locali che di feste di piazza. Questa esperienza per noi assume grande valore, proprio perché siamo stati il primo gruppo lucano a partecipare alla trasmissione in una location così straordinaria. Approfitto per ringraziare quanti ci hanno scritto e hanno commentato sul nostro profilo social, e per tutti i complimenti ricevuti”, ha affermato Vito Possidente, leader del gruppo, già pluricampione italiano di organetto.