Potenza, che bella notizia! Il capoluogo lucano sarà “Città europea dello Sport 2021”. L’ufficialità poco fa

Potenza sarà “Città europea dello sport 2021”. Adesso è ufficiale, dopo che l’Aces, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, ha comunicato l’ufficialità della notizia al sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente. In serata era stato proprio il sindaco, sulla sua pagina Facebook, a scrivere un post dal titolo “Dietro questo foglio si nasconde una bellissima notizia per la nostra città: lo giriamo?”, con allegato un foglio bianco. Che era proprio il retro della mail stampata. La Commissione ACES, incaricata di valutare le candidature per ambire al ruolo di Città europea dello Sport per il 2021, aveva fatto visita a Potenza per due giorni lo scorso luglio, per verificare lo stato delle strutture sportive e quindi completare il dossier su Potenza. Insieme a Potenza, anche Terni, Rieti e Siena. “È ufficiale! POTENZA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”, ha scritto poco fa su Facebook l’assessore allo Sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma. “La gioia che provo è immensa – aggiunge l’assessore – Ci sarà tanto da fare ma sono certa che tutti insieme faremo grandi cose”. Di seguito, lo spot della candidatura.

Claudio Buono