Come proteggere i nostri account: cinque consigli utili per le nostre password

Navighiamo online ogni giorno, ogni giorno usiamo la rete per cercare informazioni, per lavorare, per puro passatempo. Ed ogni volta che navighiamo sul web probabilmente entriamo anche in uno dei nostri numerosi account, protetti solitamente da password che creiamo al momento dell’iscrizione. Ma come i recenti scandali che hanno colpito le grandi aziende tecnologiche hanno dimostrato, i nostri account non sono completamente al sicuro. Ecco dunque cinque consigli utili per proteggere i nostri account e creare password efficaci!

Meglio delle password lunghe o delle password complesse?

Siamo abituati a siti internet che ci suggeriscono password che contengano almeno 8 caratteri, simboli, numeri e lettere. Ed è vero che questa tipologia di password è complessa da decifrare, sia da attacchi generici sia da attacchi più complessi come i brute force attacks. Naturalmente è difficile scegliere una combinazione simile e ricordarla, ma cercate di essere più casuali possibili, oppure sfruttare le password che i siti stessi vi propongono.

È giusto cambiare password regolarmente?

È giusto cambiare password se quelle scelte sono basate su nomi di famiglia, date di nascita e simili, tutte password molto facili da hackerare. Seguendo i consigli del punto precedente potrete creare nuove password molto più efficaci. Naturalmente non utilizzate la stessa password per più servizi: ogni account deve avere una propria password originale.

Password generators e salvataggi automatici

Come riportato sopra, può essere difficile pensare ogni volta a delle password diverse e complesse. Proprio per questo esistono dei generatori di password che creano dei codici con tutti i requisiti richiesti: caratteri speciali, numeri e lettere maiuscolo e minuscole. La seconda difficoltà è quella di ricordarsi tutte queste password: potete ricorrere a sistemi come LastPass, che salvano le password per voi e le proteggono allo stesso tempo.

Un livello in più: l’autenticazione a due fattori

Oltre ad una password sicura potete aggiungere un altro livello di privacy ai vostri account scegliendo l’autenticazione a due fattori ovvero la possibilità di usufruire di due metodi per entrare negli account. Oltre alla password sarà possibile ricevere un codice tramite sms o mail oppure utilizzare dei parametri biometrici, come l’impronta digitale.

Le regole base: antivirus e siti sicuri

Codici univoci, autenticazione, password originali. Queste sono le regole base per la protezione di un account. Ma non dimenticate che è necessario anche l’installazione di un buon antivirus costantemente aggiornato anche per quanto riguarda i tentativi di phishing e gli ultimi malware diffusi. Un’altra buona pratica può essere l’utilizzo di una virtual private network. Che cos’è una VPN? Si può descrivere come un tunnel virtuale che ricopre la nostra connessione e la protegge contro attacchi hacker e anche contro violazioni della privacy. Questo tipo di sistema vi garantisce un alto livello di sicurezza quando navigate online. Ultimo punto fondamentale: registrate i vostri dati e create account solamente in siti web considerati sicuri e affidabili.