“Pollino Future”, venerdì a Latronico la presentazione di un importante progetto realizzato con il sostegno della “Fondazione Con il Sud”

E’ in programma venerdì 23 agosto la conferenza stampa di presentazione del progetto “Pollino Future”, presso le Terme Lucane di contrada Calda a Latronico. Un progetto importante realizzato con il sostegno di “Fondazione Con il Sud”. Alla conferenza stampa, in programma alle ore 11, parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Latronico Fausto De Maria, il consigliere regionale Francesco Piro, il presidente della P.A. Valle del Sinni, Egidio Ciancio, e l’onorevole Domenico Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino. “Quando togliamo qualcosa al bosco, prima o poi, dobbiamo restituirla. I diritti devono essere uguali e noi dovremmo restituire al bosco il nostro rispetto” (Romano Battaglia). Il progetto “Pollino Future”, realizzato con il sostegno di Fondazione Con il Sud – Bando Ambiente 2018 prevede la costruzione di una Rete tra Organizzazioni di Volontariato (non solo di Protezione Civile), l’Ente Parco Nazionale del Pollino, Università e Istituti di Ricerca, al fine di sviluppare nuove metodologie operative atte alla mitigazione dei rischi del territorio, per salvaguardare il verde della zona del Parco e ridurre gli incendi boschivi, , determinati sia da condizioni meteorologiche avverse sia da comportamenti umani non corretti o fraudolenti, utilizzando nuovi strumenti utili a favorire l’operatività delle Organizzazioni di Volontariato, con particolare attenzione alla cittadinanza. La necessità è, infatti, anche quella di sensibilizzare ed educare il territorio e la comunità a percorsi virtuosi di partecipazione attiva al problema degli incendi e a tutte le problematiche generate dal rischio. La strategia prevede la realizzazione e sperimentazione di un innovativo sistema tecnologico di previsione degli incendi e di intervento coordinato delle Associazioni di Volontariato per garantire l’efficienza del sistema di prevenzione e spegnimento.

Il sistema tecnologico di ‘preannuncio’, sviluppato in collaborazione da CNR – Istituto di Nanotecnologia Basilicata e Università della Calabria, si basa sull’integrazione di due moduli. Il primo riguarda lo studio, da realizzare in un’area campione, finalizzato a raccogliere periodicamente dati sul comportamento del fuoco tramite la determinazione di una serie di indici in grado di prevederne la velocità di propagazione in funzione del tipo di vegetazione presente e delle condizioni meteorologiche. Il secondo modulo, che si innesta sul primo, è relativo alla stima, in tempo reale, dell’evoluzione di un incendio, per il quale è stato individuato un punto d’innesco attraverso un sistema integrato di immagini satellitari ad alta risoluzione, di telecamere ottiche e/o infrarossi e di postazioni di avvistamento. La proposta prevede, infine, percorsi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole delle due regioni coinvolte e la realizzazione di un’App per la segnalazione degli incendi. Il soggetto responsabile è la Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sinni OdV. I partner sono: Associazione Socio Culturale “Child’s Friends”, Confraternita di Misericordia – Rotonda, Confraternita di Misericordia – Francavilla, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, E.N.S.A. – Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente, Ente Parco Nazionale del Pollino – Rotonda, FACIT – Potenza, FACIT – Cosenza, Lipambiente Onlus, Neperia Group Srl, Protezione Civile Pollino H24, Università della Calabria, VOLA Lauria e WWF Pollino H24.