Vietri di Potenza, un grande successo per gli eventi estivi del cartellone “Estate a Vietri”. Oltre 10mila presenze dal 3 al 18 agosto

Oltre diecimila presenze a Vietri di Potenza per gli eventi di “Estate a Vietri”, con iniziative eno-gastronomiche, concerti, cabaret e sport dal 3 al 18 agosto. Un bilancio più che positivo e da record per il programma realizzato e patrocinato dal Comune di Vietri di Potenza, con la preziosa collaborazione delle associazioni locali, protagoniste delle varie iniziative. Gli eventi hanno preso il via il 3 agosto, con la nona edizione del “Torneo tutto in una notte”, organizzato in palestra dall’associazione Vietri & La Movida, fino all’alba. Il 6 agosto lo spettacolo del saggio di musica in piazza dell’Emigrante, a cura della scuola Teatrando e del maestro Peppino Cirone, con gli allievi che si sono alternati sul palco. Il 10 agosto successo per il “Night Tennis”, il torneo di tennis organizzato da Vietri & La Movida. L’11 agosto invasione dei trattori per la seconda edizione del raduno, organizzato da Agri Horse Vietri, mentre in serata musica, gastronomia e divertimento con l’Avis, per l’edizione 2019 di “T’Avis perd st’event”, con Niky Fox. Il 12 e 13 agosto almeno ottomila presenze tra i vicoli del centro storico per l’edizione numero 7 di “Tipica”, il percorso eno-gastronomico che valorizza i prodotti tipici vietresi. Un record di presenza che certifica l’evento come uno dei più partecipati della regione, organizzato da Pro-Loco, Vietri e La Movida e Teatrando, con il coinvolgimento di tante persone. Il 14 agosto in migliaia hanno invaso il centro abitato per il concerto di Pupo. Un grande spettacolo in viale Tracciolino, con il grande coinvolgimento del pubblico e standing ovation per il cantautore fiorentino. Nella serata di ferragosto, in viale Tracciolino musica con il gruppo locale “Blue Note” e cabaret con il comico Enzo Fischetti di “Made in Sud”. A chiudere le iniziative, il torneo di bocce “SbocciAgio”, organizzato dall’Agio. “Gli eventi estivi vietresi – ha dichiarato il sindaco, Christian Giordano -sono stati un richiamo per migliaia di persone. Penso di poter affermare che Tipica sia diventato uno degli eventi più rilevanti dell’estate lucana e merita una attenzione particolare. Insieme alle associazioni locali stiamo lavorando in maniera assidua per organizzare turisticamente il nostro territorio. Abbiamo ancora tanto da lavorare ma siamo sulla strada giusta e i risultati sono già evidenti. Il valore aggiunto della nostra comunità sono le associazioni di volontariato. Un sincero ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito in maniera tanto assidua nella organizzazione dei vari eventi musicali, culturali e sportivi”. Tante anche le persone che hanno alloggiato a Vietri di Potenza grazie all’albergo diffuso, tramite la piattaforma web www.laportadellalucania.