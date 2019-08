“Scanzonissima”, ancora un successo per il cantante e attore lucano Gabriele Cirigliano. Per lui il 2° posto della quarta edizione

Dopo la meritatissima vittoria alla IV edizione del “Canta Orsoleo”, tenutosi a Santarcangelo e conclusasi il 1° Giugno, Gabriele Cirigliano, cantante/attore emergente,di Castelsaraceno, ha partecipato, al concorso canoro “Scanzonissima”, a Scanzano Jonico. Anche quella serata, si è rilevata un successo per Gabriele Cirigliano, che ha guadagnato il 2° posto. Scanzonissima, organizzata dal direttore artistico Giovanni Bruno , prende ispirazione dal film “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo, che racconta proprio di una band lucana che giunge a Scanzano Jonico -a piedi- per eseguire un concerto in piazza. Quest’anno, il concorso ha visto la presenza di Francesca Alotta (interprete a Sanremo del brano “Non amarmi”, con Aleandro Baldi), come presidente di giuria. Il pezzo che ha consegnato la vittoria a Gabriele Cirigliano è “Quel che si dice” di Charles Aznavour. Ricordiamo anche che il cantante, ospite al concorso di musica leggera ed etnico-popolare “Melodie della luna”, a Sasso di Castalda, il 14 e il 15 Luglio, prenderà parte al festival canoro nazionale, che si svolgerà a Potenza, il prossimo 16 Novembre, col direttore artistico Mario Bellitti. Attendendo si scoprire quale sarà il prossimo brano di Gabriele, gli auguriamo il meglio e tanto successo.