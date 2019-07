Napoli-Balvano, domani un viaggio nella storica “Carrozza Centoporte” per visitare la galleria delle Armi

Un viaggio nella storica Carrozza Centoporte, da Napoli a Balvano, per visitare la galleria delle Armi, luogo del disastro ferroviario del Treno 8017. Un’esperienza unica per conoscere il passato e fare trekking nel magnifico canyon delle Gole del Platano. L’appuntamento è fissato per domani a Balvano, nell’ambito dell’iniziativa “Balvano Capitale per un giorno” (che rientra negli eventi di Matera 2019). Si tratta di una esperienza unica, un viaggio nella storia in un luogo inesplorato. Info e prenotazioni su www.goledelplatano.it