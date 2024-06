A Bella grande successo per la seconda edizione del concorso letterario “Book Day Maria Teresa Cianciotta”

Si è svolta il 3 giugno a Bella presso il Viale “Don Angelo Doino”, la seconda edizione del concorso letterario “Book Day Maria Teresa Cianciotta”, organizzato dall’Associazione culturale “Io Isabella” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bella. “Il concorso è dedicato alla memoria della Professoressa Maria Teresa Cianciotta, prematuramente scomparsa, che nel corso del suo insegnamento ha dato sempre rilievo alla promozione della lettura e della scrittura creativa”, ha spiegato Rosanna Leone, Presidente dell’Associazione culturale “Io Isabella”.

L’obiettivo del concorso è di contribuire alla diffusione dell’abitudine alla lettura e alla scrittura quali strumenti per la crescita individuale, il confronto con la realtà esterna, l’acquisizione dell’indipendenza e dell’autonomia intellettuale. Quest’anno accanto alla scrittura manuale si è dato spazio alla scrittura digitale in quanto rappresentano due forme di comunicazione non alternative ma complementari, idealmente destinate a coesistere ed integrarsi tra loro.

Il concorso letterario quest’anno è stato reso regionale, è rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e alle classi III della scuola secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado delle scuole lucane.

È articolato in quattro sezioni : sezione A – giochi linguistici – per le classi IV della scuola primaria che riceveranno un premio di € 100 – sezione B – fumetto – per le classi V della scuola primaria, sezione C -testo narrativo- per gli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado e sezione D -prodotto multimediale (book trailer, video, cortometraggio, podcast etc.) -per gli alunni del biennio della scuola secondaria di secondo grado. Tutti i premi sono stati offerti dal direttivo, dai soci di Isabella e dai privati.

Il tema del concorso riguarda le emozioni dell’infanzia e dell’adolescenza; la giornata è stata strutturata in due parti una prima parte che dalle ore 10, dopo l’accoglienza degli alunni della Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “J.Stella” di Muro Lucano e dell’Istituto Comprensivo di Bella che hanno partecipato al concorso letterario , ha visto l’esibizione di un trio musicale composto da Elisa Castelletto (violino), Luca Liberale (clarinetto) e Marco Marino (pianoforte).

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Bella e Muro Lucano si sono poi recati al cineteatro “Periz” dove hanno assistito allo spettacolo teatrale “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio” a cura della Compagnia Centro Arti Integrate di Matera e all’illustrazione degli elaborati realizzati dalle classi della scuola secondaria partecipanti al concorso, accompagnati dall’illustratrice Rosita Uricchio.

La seconda parte del programma si è svolta a partire dalle ore 15, con canti e balli proposti dagli alunni della scuola primaria di Bella, S.A. Casalini e San Cataldo, a seguire i canti dell’associazione UniTre di Bella, diretta dalla Professoressa Grazia Esposito.

Si è aperto poi un momento di confronto in cui sono intervenuti il Sindaco di Bella Leonardo Sabato, il Dirigente Scolastico Lorenzo Rispoli, il Garante dei minori Prof. Vincenzo Giuliano e l’insegnante Rosanna Leone, Presidente dell’associazione “Io Isabella”,

La moderazione è stata affidata alla Vice-Sindaca del Comune di Bella Angela Carlucci, si è poi passati alla premiazione delle classi vincitrici del concorso ovvero

Sezione Giochi linguistici: Classe IV Primaria San Cataldo buono €100,00

Sezione Fumetto: Classe V Primaria “J.Stella” di Muro Lucano, Classe V Primaria Di Bella, Classe V Primaria San Antonio Casalini, Classe V Primaria San Cataldo

Sezione Testo Narrativo: Classe III A Secondaria di primo grado di Bella, Classe III B Secondaria di primo grado di Bella

La giornata si è conclusa con un omaggio musicale di Isa Fella componente dell’UniTre di Bella.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Bella che supporta sempre le iniziative dell’associazione “Io Isabella” e ai privati, al Direttivo e ai soci dell’associazione che hanno dato un contributo per la realizzazione di questa edizione del concorso nel ricordo di Maria Teresa Cianciotta, una Donna che ha fatto dell’insegnamento una colonna portante della sua vita, illuminando il cammino di tanti studenti che insieme all’intera comunità di Bella continuano a ricordarla con profondo affetto.