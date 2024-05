Truffe agli anziani. Polizia di Lagonegro blocca due truffatori nel Vallo di Diano dopo un colpo messo a segno in Calabria

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è riuscita a bloccare sull’autostrada A2 “del Mediterraneo”, nel Vallo di Diano all’altezza di Casalbuono, un’autovettura con a bordo due uomini i quali poche ore prima avevano portato a termine una truffa a danno di una persona anziana in un comune della Calabria.

Gli equipaggi della Sottosezione Polizia Stradale di Lagonegro si sono appostati in punti strategici per l’individuazione del veicolo segnalato dalla Calabria, fermandolo in sicurezza.

Dopo una scrupolosa perquisizione, presso la Sottosezione di Lagonegro, gli agenti della Polizia hanno rinvenuto numerosi oggetti in oro per un valore di circa 10.000 euro riconosciuti come propri dalla signora truffata.

I due truffatori, dopo l’identificazione, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso.

La celerità d’intervento degli operatori della Polizia di Stato, questa volta ha permesso di evitare l’ennesimo colpo dei cosiddetti “trasfertisti”, finti appartenenti alle forze dell’ordine che approfittano della bontà e della gentilezza dei pilastri delle famiglie, i nonni, per raggirarli e spogliarli anche della loro dignità.

Claudio Buono