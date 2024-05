Potenza, controlli della Polizia durante la movida notturna. Una persona positiva al drogatest, 35 controlli con etilometro

La Polizia di Stato ha messo in campo su tutto il territorio nazionale una specifica iniziativa volta a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope lungo la viabilità interessata dalla movida notturna.

Nella serata di venerdì scorso si è svolto anche nella città di Potenza uno straordinario servizio di controllo che ha visto impiegate numerose unità della Polizia Stradale del capoluogo e un’unità mobile con personale sanitario della Polizia di Stato.

In tutto sono stati 35 i conducenti sottoposti ad esame con etilometro e al prelievo di liquido salivare tra i quali uno è di essi è risultato positivo al drogatest. Durante i controlli sono state rilevate numerose altre violazioni alle norme sulla circolazione stradale.

Ricordiamo che guidare in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce illecito penale che può comportare l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a 6000 euro oltre che alla sospensione della patente di guida fino a due anni o fino a quattro anni se il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il conducente in stato di alterazione provochi un incidente stradale. In quest’ultimo caso è prevista la revoca della patente.