Equità di genere e giustizia sociale, firmato protocollo d’intesa tra la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e l’Ordine degli Assistenti Sociali

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata e l’Ufficio della Consigliera di Parità provinciale, condiviso con il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, fermamente convinti dell’importanza di promuovere l’equità di genere e la giustizia sociale nella nostra comunità, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che rafforza la collaborazione tra le due istituzioni già avviata da tempo.

Sono ancora evidenti e significative le barriere che impediscono il pieno raggiungimento di questo obiettivo, e le donne, in particolare, continuano ad affrontare sfide legate alla disuguaglianza di genere, alla violenza domestica, alla disparità salariale e all’accesso limitato alle risorse e alle opportunità.

Il protocollo, sottoscritto dal Presidente Giuseppe Palo e dalla Consigliera Simona Bonito, ha rinnovato l’impegno concreto tra i due organismi al fine di assicurare che le persone a rischio di marginalizzazione nella comunità lucana abbiano pari opportunità di inserimento e tutela nella società locale. Sono già numerosi, infatti, i progetti che le due istituzioni hanno intrapreso come ad esempio il prestigioso percorso di Educazione Finanziaria in collaborazione con la la Provincia di Potenza, la Banca D’Italia – Sezione di Potenza e l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Potenza, insieme ad altri soggetti interessati a promuovere e sensibilizzare su metodologie, strumenti e servizi per l’inclusione economica.

Gli obiettivi del protocollo, che includono la promozione dell’equità di genere, la formazione e la sensibilizzazione delle tematiche legate alla parità e alle pari opportunità, riflettendo la complessità delle questioni legate all’equità di genere e alla giustizia sociale, impegnano i firmatari a promuovere iniziative concrete e soprattutto a educare la nostra comunità sulla necessità di rispettare e valorizzare la diversità di genere e a lavorare insieme per creare un futuro in cui tutte le persone possano vivere libere da discriminazioni e violenze.