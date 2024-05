Polizia di Stato, a Potenza consegnate le medaglie di commiato al personale in quiescenza

Nella mattinata odierna, il Questore della provincia di Potenza Giuseppe Ferrari ha ricevuto tre poliziotti che nel primi mesi del corrente anno sono stati collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, consegnando loro le medaglie di commiato fatte pervenire dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S.. Il Questore nel ripercorrere insieme i vari momenti della carriera dei colleghi, li ha ringraziati per il prezioso lavoro svolto al servizio dell’amministrazione e dei cittadini. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza dei Dirigenti degli Uffici, ultime sedi di servizio dei dipendenti.

A ricevere la medaglia di commiato sono stati: