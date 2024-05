“Maestri del Lavoro”, sono otto i lucani che si sono distinti per perizia e laboriosità. Ecco chi sono, dove lavorano e le motivazioni

Questa mattina presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile” del Capoluogo, il Prefetto della provincia di Potenza Michele Campanaro consegnerà le “Stelle al Merito del Lavoro” ai lavoratori lucani benemeriti che si sono particolarmente distinti per perizia e laboriosità. Alla cerimonia parteciperanno le massime Autorità civili e militari della regione Basilicata. In allegato, l’elenco degli insigniti.

Maestro del Lavoro Donato Antonio Bochicchio dipendente in quiescenza dell’azienda De Vivo S.p.A. di Potenza – Il Maestro del Lavoro Donato Antonio Bochicchio, nell’espletamento del suo percorso professionale ha sempre osservato l’orario di lavoro, assicurando il massimo rendimento e continuità nell’esercizio della prestazione lavorativa; è stato definito persona capace e diligente dotato di buona conoscenza professionale nel settore di competenza dove ha sviluppato un’elevata specializzazione. Possiede ottime qualità morali, non ha mai avuto sanzioni disciplinari ed ha sempre tenuto un comportamento riguardoso e corretto.

Maestro del Lavoro Angelo Raffaele Braia Quadro dell’azienda Brecav S.r.l. di Matera – Il Maestro del Lavoro Angelo Raffaele Braia nell’espletamento del suo percorso professionale ha dimostrato doti professionali, morali e di buona condotta nei rapporti con i superiori e colleghi di lavoro, è una persona attenta a valorizzare i rapporti umani, grazie al confronto continuo, con forte spirito di pro-attività nell’affrontare nuove situazioni, rispettoso dei ruoli e delle diversità di opinioni. È definito come un importante punto di riferimento nell’azienda. Ha apportato significativi miglioramenti nell’attività aziendale, sviluppando doti manageriali, facendo conoscere i caratteri distintivi dell’azienda nelle sue aree di azione, infine ha avuto un ruolo importante nell’addestramento dei giovani. Si è sempre distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell’ambito aziendale.

Maestro del Lavoro Savino Calice Quadro dell’azienda Enel Energia S.p.A. di Potenza – Il Maestro del Lavoro Savino Calice nell’espletamento del suo percorso professionale è stato definito un punto di riferimento in Basilicata per i clienti business, ha attraversato la fase di liberalizzazione dal mercato gas al power contribuendo a costruire l’identità territoriale di Enel; ha inoltre contribuito con passione all’inserimento e formazione di giovani KAM mettendo a disposizione la sua esperienza ed il suo know – how. Si è distinto per professionalità, ineccepibile condotta morale, responsabilità, laboriosità e perizia.

Maestro del Lavoro Vincenzo Ferretti Quadro dell’azienda Acquedotto Lucano S.p.A. di Potenza – Il Maestro del Lavoro Vincenzo Ferretti nell’espletamento del suo percorso professionale ha consolidato un percorso di crescita basato su un apporto proficuo sempre finalizzato al miglioramento dei processi aziendali. Ha mostrato eccellenti doti morali e professionali, in particolare nei rapporti con i colleghi ed i superiori gerarchici. Molto attivo nel campo culturale e sociale del volontariato. Ha ottenuto diversi riconoscimenti ed è autore di alcune pubblicazioni su svariati argomenti di interesse culturale e storico, legati alla tradizione popolare della Basilicata.

Maestro del Lavoro Mariantonietta Rita Greco impiegata dell’azienda TIM S.p.A. di Potenza – Il Maestro del Lavoro Mariantonietta Rita Greco nell’espletamento del suo percorso professionale ha sempre mostrato predisposizione al lavoro di gruppo dimostrando ottime doti comunicative, elevata flessibilità, particolari capacità organizzative ed attitudine a lavorare per obiettivi. Ha svolto le sue mansioni con laboriosità, perizia e buona condotta morale.

Maestro del Lavoro Rocchina Romano impiegata dell’azienda Arcasensa Agostino S.a.s. di Pietragalla – Il Maestro del Lavoro Rocchina Romano nell’espletamento del suo percorso professionale si è sempre distinta per singolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell’ambito aziendale. L’impegno profuso nell’attività lavorativa è stato un esempio per i colleghi determinando un miglioramento di tutte le attività aziendali; in particolare essendo la consegnataria dei dispositivi di sicurezza ha rappresentato un modello nel trasferire ai neoassunti il corretto uso degli stessi nella quotidianità. E’ stata definita una dipendente con particolari doti professionali e moralità eccellenti e con ottima condotta nei rapporti sia con i colleghi che con i superiori.

Maestro del Lavoro Maria Incoronata Santarsiero Quadro dello stabilimento Stellantis Europe S.p.A. di Melfi – Il Maestro del Lavoro Maria Incoronata Santarsiero nell’espletamento del suo percorso professionale ha dimostrato attiva passione, reattività e tenacia. Ha sempre mantenuto un comportamento integro e professionale, che l’ha portata a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dello stabilimento di Melfi. Ha dimostrato di essere una persona affidabile nei ruoli ricoperti, dimostrando costante conoscenza ed abilità rispetto alle specifiche attività assegnatele, dimostrando un elevato grado di competenza e professionalità. Ha sempre dimostrato una indiscussa capacità di lavorare in team promuovendo il raggiungimento degli obiettivi in un ambiente di continuo sviluppo e miglioramento. Le doti di integrità morale e serietà professionale sono state determinanti nel costruire e mantenere con colleghi e collaboratori, nonché superiori, rapporti basati sulla trasparenza ed il rispetto.

Maestro del Lavoro Mario Vignola dipendente in quiescenza dello stabilimento Italtractor ITM di Potenza – Il Maestro del Lavoro Mario Vignola nell’espletamento del suo percorso professionale è stato definito dal Console Regionale dei Maestri del Lavoro Lorenzo Berardino, che è stato un suo collega di lavoro, una persona che nell’espletamento della sua attività lavorativa ha sempre profuso le sue conoscenze con perizia e laboriosità. E’ stato un dipendente che ha lavorato con diligenza, assiduità e precisione.