Potenza e San Gerardo. I Protettori del Santo tornano nelle scuole con Mifrà e le Gerardiadi

Tornano i Portatori del Santo con il progetto I Portatori a Scuola, ieri il primo appuntamento. “Passeggiate” divulgative nel Centro Storico con i Portatori, il ritorno di Mifrà e delle Gerardiadi e uno spettacolo dei burattini rinnovato

I Portatori del Santo sono pronti a ripartire con il progetto I Portatori a Scuola, per continuare ad appassionare le nuove generazioni alla storia della città di Potenza e del Santo Patrono e per cominciare a far sentire l’atmosfera della festa ai piccoli potentini. Il progetto, quest’anno alla sua XVIII edizione, riesce a coinvolgere sempre più bambini ed insegnanti, registrando richieste sempre maggiori; per questo i Portatori del Santo lavorano ogni anno per migliorare le iniziative proposte e adattare sempre più i contenuti all’età dei piccoli potentini. I bimbi dell’infanzia assisteranno allo Spettacolo dei Burattini, realizzato dai volontari dell’associazione, che quest’anno si arricchisce della preziosa collaborazione di Effenove srls, società di produzione cinematografica e di visual effect 3D.

Continuano anche le Sangerardiadi, percorso storico-ludico, che vede i piccoli impegnati tra attività motoria e giochi, come il famoso “castello”, che immerge i bambini in un viaggio immaginario tra i tesori e i monumenti di Potenza. Torna il Portatore-mascotte Mifrà, amico dei piccoli potentini, che porta allegria e divertimento agli appuntamenti nelle scuole e, con il suo trascinante entusiasmo, fa ballare tutti a suon di tarantelle. Gli alunni delle quinte della scuola primaria andranno “A spasso con i Portatori”: si addentreranno nei vicoli del Centro Storico alla scoperta del patrimonio storico-culturale e, con Simona Sagarese della Curia Vescovile di Potenza e Don Cesare della Parrocchia di San Rocco, visiteranno la Cattedrale di San Gerardo e il Museo Diocesano.

Ogni incontro si concluderà, come di consueto, con la consegna del fumetto “San Gerardo e la Parata dei Turchi” realizzato dall’Associazione in collaborazione con il Liceo Artistico “Walter Grophius” di Potenza. Il primo appuntamento con i Portatori a Scuola si è tenuto ieri mattina con la passeggiata nel Centro Storico e la visita ai monumenti.

“Saranno circa 700 i bambini di infanzia e primaria coinvolti, di 10 istituti del capoluogo – dichiarano i volontari impegnati nel progetto – Sono quasi 200 in più dello scorso anno: un risultato importantissimo per noi. Ringraziamo tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i genitori che ogni anno ci aprono le loro classi per parlare di San Gerardo e di Potenza al cuore dei bambini”.