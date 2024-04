Alla studentessa lucana Marianna Barbalinardo la Menzione Speciale del concorso nazionale Eplibriamoci promosso da Ente Pro Loco Italiane

Grandi emozioni alla cerimonia nazionale del concorso Eplibriamoci dal tema “Non Violenza sulle Donne” promosso dalla Rete Associativa Terzo Settore Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore Unesco celebrata a Roma nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica. Menzione Speciale della giuria nazionale per la studentessa lucana Marianna Barbalinardo dell’ Istituto Comprensivo “San Pio da Pietrelcina” di Pisticci, finalista nazionale insieme ai giovani statudenti delle classi terze medie partecipanti delle regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Puglia e Abruzzo.

A vincere la terza edizione nazionale la studentessa Piccolo Flora dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Russo” di Giarre (Tp) che ha ritirato il premio realizzato dal maestro orafo Michele Affidato consegnato dal Presidente nazionale Epli Pasquale Ciurleo e dalle senatrici Maria Nocco e Cinzia Pellegrino promotrici della cerimonia presso la Sala Zuccari del Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica. La Menzione d’Onore è stata consegnata all’Istituto Capuano – Pardo del Comune di Castelvetrano per l’impegno congiunto insieme all’Amministrazione Comunale ed all’ instancabile Pro Loco Selinunte a favore della cittadinanza attiva.

“Grande soddisfazione per la nostra regione – sottolinea Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata – che ha visto la giovane studentessa lucana Marianna Barbalinardo ricevere la menzione speciale per il lavoro svolto che è stato molto apprezzato dalla giuria nazionale sulla tematica della non violenza sulle donne che ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e per continuare l’impegno sinergico di istituzioni, mondo della scuola e associazioni a contrastare la violenza in tutte le sue forme”.

Presente una nutrita delegazione lucana compasta dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, che ha anche moderato la cerimonia, la vicepresidente regionale Epli Basilicata Aps Maria Teresa Romeo, l’ assessora Dolores Troiano e il vicesindaco della Città di Pisticci Rossana Florio, il Presidente Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza, il vicepresidente Pro Loco Barile Daniele Bracuto, la docente Stella Calandriello e il dirigente scolastico Maria Di Bello dell’ Istituto comprensivo San Pio da Pietrelcina di Pisticci, le componenti della giuria regionale Eplibriamoci Giosea Laviola psicoterapeuta e Rossella Centrone Presidente Club del Vulture Unesco.