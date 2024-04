A scuola di legalità. I Carabinieri e il Nucleo Cinofili incontrano gli alunni del Comprensivo di Vietri di Potenza

I Carabinieri promuovono la legalità nelle scuole e fanno tappa a Vietri di Potenza. Una mattinata molto interessante quella che si è svolta nei giorni scorsi all’Istituto Comprensivo, con gli alunni protagonisti che, insieme ai Carabinieri, hanno trattato importanti temi come la legalità in generale, bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, oltre a sicurezza stradale. L’iniziativa rientra tra le attività dell’Arma dei Carabinieri messe in campo per educare i giovani alla legalità. I tanti argomenti hanno portato gli alunni Vietresi a fare più domande al maresciallo Daiana Conte, comandante della Stazione dei Carabinieri di Vietri di Potenza, presente all’iniziativa insieme agli uomini dell’Arma e al Nucleo Cinofili di Tito. Il giovane maresciallo che dirige da quasi un anno la Stazione locale ha risposto alle domande degli alunni e alle loro curiosità, intrattenendosi nell’aula magna per un po’ di tempi. Interessante è stata anche l’esercitazione fatta con il cane cinofilo. Presente all’incontro anche il dirigente scolastico, il prof. Vincenzo Vasti, che insieme ai docenti del Comprensivo ha fatto gli onori di casa.

Claudio Buono