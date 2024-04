In campo per la Promozione. Oggi la sfida tra Tito e Lagonegro al “Mancinelli” per decretare la vittoria

Oggi, domenica 7 aprile alle 16:00 si terrà l’ultimo appuntamento della prima categoria girone B. Il match Polisportiva Tito – Lagonegro che deciderà il titolo e la promozione diretta alla Promozione, In vetta alla classifica la squadra di Mister Gerardi, primo anno in rossogiallo quota 57 punti, segue il Lagonegro a 56. Quest’anno grandissima prestazione del Tito che purtroppo retrocessa l’anno scorso proprio dalla Promozione quest’anno non ha tenuto testa bassa ed ha riconfermato il valore della squadra, nel girone d’andata il primo posto era distaccato di una manciata di punti. Quest’anno solo 2 le sconfitte, 74 gol fatti e 21 subiti. Domenica grande attesa per una grande giornata all’insegna dello sport, e soprattutto per continuare il sogno della Polisportiva Tito, e chissà sbirciare anche livelli superiori. Al Tito per vincere basterebbe la vittoria e anche un eventuale pareggio.