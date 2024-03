I lucani? Pesano troppo. La Basilicata è tra le regioni a maggior rischio obesità

In Italia quattro adulti su dieci sono in eccesso ponderale: tre sono in sovrappeso e uno è obeso.

La Basilicata è tra le regioni italiane a maggior rischio obesità: a fronte di un valore medio nazionale di 10.4, la nostra regione registra un valore di 13.3. I dati sono stati diffusi dall’Istituto superiore di sanità in occasione della Giornata mondiale dell’obesità (4 marzo 2024).

L’eccesso di peso è più frequente con l’aumentare dell’età, fra gli uomini rispetto alle donne, fra le persone con difficoltà economiche e fra le persone con un basso livello di istruzione.

Il peso eccessivo può favorire l’insorgenza di diverse patologie tra cui: malattie cardiache, malattie respiratorie, problemi gastrointestinali, problemi psicologici e tumori.

Di obesità, malattie correlate e buone prassi per una vita più sana, ne abbiamo parlato con la dottoressa Carmela Bagnato, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Nutrizione clinica e Dietologia” dell’Azienda sanitaria di Matera.

Ascolta il podcast cliccando qui.