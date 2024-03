Il grande cuore dei Carabinieri. A Potenza visita dei militari dell’Arma e doni ai piccoli ricoverati della Pediatria del San Carlo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, insieme all’Associazione di volontariato “Il Piccolo Principe – Domenico Generoso”, hanno organizzato una dolce sorpresa ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Questa mattina, infatti, i militari dell’Arma e la Presidente dell’Associazione hanno donato delle uova di Pasqua ai più piccoli e formulato gli auguri per le prossime festività alle loro famiglie, costretti a trascorrere questo periodo in ospedale. Momenti di leggerezza scanditi da sorrisi e sguardi pieni di gioia e curiosità verso le donne e gli uomini dell’Arma che hanno voluto così testimoniare la sincera solidarietà verso questi bambini che, in questi momenti di festa, stanno combattendo la loro battaglia contro patologie varie.

La rappresentanza della Benemerita guidata dal Maggiore Rolando Giusti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza, e dell’Associazione “Il Piccolo Principe – Domenico Generoso”, con la Presidente Emilia Buglione, è stata accolta dal Dott. Donatello Salvatore, Dirigente Medico del Reparto di Pediatria, che ha fatto gli onori di casa ringraziando, assieme al suo staff, per il gradito gesto di vicinanza verso i piccoli degenti.

Un’iniziativa dal forte coinvolgimento emotivo che ha voluto esprimere come i concetti di vicinanza e di prossimità, da sempre colonne portanti dell’Arma dei Carabinieri, si estendano in ogni ambito, anche quelli meno convenzionali: oggi è stata una corsia d’ospedale, dove i guerrieri sono bambini e le armi si chiamano determinazione e coraggio. Carabinieri alleati con questi piccoli guerrieri, con una mano sempre tesa ed un sorriso per essere la loro “Arma” in più nella loro battaglia.