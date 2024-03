Grandi mieli della Basilicata, domani a Potenza la premiazione delle “Tre Gocce d’Oro” nel Palazzo della Cultura

Giovedì 21 marzo presso il palazzo della Cultura di Potenza (in via Cesare Battisti), si terrà con inizio alle 9,30, l’evento-premiazione dei grandi mieli di Basilicata. I grandi mieli di Basilicata è una categoria del più ampio concorso “Tre Gocce d’Oro” organizzato dall’osservatorio nazionale. Si tratta di un concorso molto prestigioso, tra i più autorevoli nel settore, che consente, ogni anno, di fare una fotografia della situazione produttiva italiana fornendo al produttore importanti informazioni qualitative sul proprio miele e indicando al consumatore attento i prodotti che eccellono per tipo e zone di produzione. Una rigorosa valutazione, che comprende analisi ed organolettiche, fisico-chimiche, melissopalinologiche oltre che un’attenta analisi sensoriale svolta da esperti iscritti all’omonimo Albo, ha permesso di selezionare e premiare i nostri mieli facendo emergere un patrimonio di eccellenza sia sul piano del gusto che della salubrità e naturalità. La sezione grandi mieli di Basilicata premia i mieli Lucani che hanno ricevuto questo prestigioso marchio, attribuendogli una, due o tre gocce in base alla qualità del miele.Il programma dei lavori prevede interventi di Di Nuzzo presidente Apicoltori Lucani e di Naldi dell’Osservatorio nazionale Miele. Saranno presenti il sindaco Guarente, l’assessore comunale di Potenza D’Ottavio e regionali Galella e Fanelli.