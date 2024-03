Rifiuti, Legambiente premia i migliori Comuni “Ricicloni”. Nel Potentino sono 14 da Tramutola a Montemurro e Vietri di Potenza

Tramutola, Sarconi, Albano di Lucania, Chiaromonte, Montemurro, Filiano, Latronico, Vietri di Potenza, Episcopia, Laurenzana, Armento, Francavilla in Sinni, Nemoli e Gallicchio. Sono questi 14 Comuni, su 100, i “Ricicloni” nel Potentino, secondo la classifica redatta da Legambiente Basilicata. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Potenza presso ScamBioLoGiCo nei pressi del Piazzale Istria, alla presenza della direttrice di Legambiente Basilicata, del Presidente Antonio Lanorte, e di rappresentanti istituzionali. La classifica viene redatta in relazione alla produzione pro-capite di rifiuto secco residuo e all’alta percentuale di raccolta differenziata. In particolare, i Comuni che superano l’80 % di raccolta differenziata sono Tramutola, Sarconi, Albano di Lucania, Vietri di Potenza, Chiaromonte, Montemurro e Filiano. Dei migliori Comuni che hanno migliorato le loro performance rispetto all’anno precedente, spiccano i dati di Episcopia (+26,5 %), Chiaromonte (+ 12 %) e Vietri di Potenza (+ 7,1 %). Per altri il miglioramento rispetto all’anno precedente varia dall’1 al 6 %, mentre per quattro (Tramutola, Montemurro, Laurenzana e Gallicchio) è leggermente in calo, ma di una bassa percentuale, rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda la percentuale di procapite secco residuo, in miglioramento rispetto all’anno precedente i Comuni di Chiaromonte, Latronico, Vietri di Potenza, Episcopia, Armento, Laurenzana, Nemoli e Gallicchio.

Sono tanti i Comuni “non ricicloni”. Per essere considerato un “comune riciclone”, infatti, bisogna superare la soglia del 65% di raccolta differenziata.

redazione