Scarpe contraffatte al mercato. Nuovo sequestro della Polizia Locale a Potenza, elevate anche 13 sanzioni

Prosegue l’attività di controllo della Polizia locale durante il mercato mensile

Prosegue l’attività di contrasto della Polizia Locale al commercio abusivo. In occasione dell’ultimo mercato mensile, tenutosi in via della Fisica, la Polizia locale ha proceduto al sequestro penale di un considerevole numero di paia di scarpe, con ogni probabilità contraffatte. Nella medesima area i controlli di polizia stradale hanno portato a comminare 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, dovute al mancato rispetto della segnaletica, installata per assicurare la circolazione nelle strade collaterali all’area mercatale. “E’ necessario – dichiara la Comandante Maria Santoro – riaffermare un principio di legalità e di rispetto delle regole, perché ciò consente di tutelare il cittadino, nel caso specifico il consumatore, e di recuperare e rafforzare la fiducia nelle istituzioni”.