Provincia di Potenza, presentato il Piano Straordinario di messa in sicurezza della Viabilità. Lavori per milioni di euro, ecco tutti gli interventi

“Dopo una intensa fase di programmazione, ricognizione delle risorse, riorganizzazione degli uffici e progettazione e affidamento degli interventi, il nostro Piano straordinario di messa in sicurezza della Viabilità provinciale entra nella fase operativa. A partire dalle prossime settimane, con la consegna di decine di cantieri, le comunità inizieranno a percepire in maniera chiara gli effetti di questa nuova programmazione. È il frutto di un virtuoso e sinergico lavoro di squadra portato avanti con il supporto dei Consiglieri Provinciali, del Dirigente dell’Ufficio Viabilità ing Enrico Spera e di tutta la struttura da lui diretta. Lavoriamo prioritariamente per garantire la sicurezza delle nostre strade e contestualmente per ridurre l’isolamento dei nostri territori a beneficio di cittadini, aziende”.

Sono le parole del presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, che in Provincia a Potenza ha presentato gli interventi realizzati, in esecuzione e quelli programmati dall’Ente sulle strade del Potentino.

Da quanto emerso, sono stati ultimati lavori per 18,5 milioni di euro, sono in corso lavori per quasi 55 milioni di euro e affidati lavori per altri 5,4 milioni di euro, mentre saranno avviati a breve cantieri per 6,3 milioni di euro. Infine, oltre 54 milioni di euro appaltati con la consegna dei lavori nel primo semestre di quest’anno. Da progettare, inoltre, lavori per 23 milioni di euro.

Cliccando qui sarà possibile consultare nel dettaglio il Piano adottato dalla Provincia e ogni singolo lavoro.