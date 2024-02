Un mezzo dedicato al trasportino degli anziani. Domani a Picerno inaugurazione dell’auto in dotazione all’Auser

Il 22 febbraio a Picerno, nella casa delle associazioni, in via Piacenza alle ore 16:30, sarà inaugurata la macchina dell’associazione AUSER (Autogestione dei servizi per la solidarietà) che è già attiva per l’accompagnamento degli anziani e delle persone fragili e sarà benedetta dal parroco arciprete Don Donato Ferraro, alla presenza del sindaco Giovanni Lettieri e della cittadinanza.

Auser è un’associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, una delle sue sedi territoriali opera a Picerno dal 2008.

Angela Alvino, Presidente dell’associazione AUSER Picerno, si dice soddisfatta per la messa in funzione di questo nuovo servizio di assistenza che consentirà agli anziani non autosufficienti, che vivono da soli o non hanno familiari, di essere accompagnati da un operatore e di spostarsi agevolmente a bordo di quest’auto, per lo svolgimento delle varie attività giornaliere.

L’impegno di Auser è fare in modo che ognuno possa dare e trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze, contribuire alla crescita della comunità in cui vive.