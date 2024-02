“La bella stagione”, Tramutola ricorda Gabriele di Mauro. Appuntamento al 24 febbraio

Si terrà Sabato 24 Febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Tramutola, l’ evento dal titolo “La Bella Stagione: i Tramutolesi ricordano Gabriele Di Mauro”. Ad un anno dalla scomparsa, il Popolo tramutolese, i compagni, gli avversari, si riuniscono per onorare la memoria di un protagonista indiscusso della vita pubblica e sociale dell’intera comunità regionale. L’iniziativa nasce da un’ idea del giornalista Andrea Mario Rossi, in collaborazione con il circolo “I Riformisti” e con l’ Amministrazione Comunale di Tramutola. Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala ed il segretario del Partito Socialista Italiano di Basilicata Livio Valvano. Nel corso della serata, inoltre, vi sarà spazio per la proiezione del docufilm “La Bella Stagione” e per le testimonianze di Nicola Savino, Vincenzo Viti e Mario Lettieri (già Parlamentari della Repubblica).

Gli organizzatori ringraziano sentitamente la famiglia Di Mauro per aver apprezzato e sostenuto l’ iniziativa.