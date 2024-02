Incidente sulla Potenza-Melfi alle porte del capoluogo. Perde la vita un uomo

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti in data odierna, alle ore 18:40 circa, per un incidente stradale sulla SS. 658 Potenza – Melfi al Km 8+500, nelle vicinanze dell’uscita c.da San Francesco.

Una volta giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno trovato una Fiat Panda incastrata tra il guardrail e un muro di sostegno. All’interno dell’auto si trovavano due persone, marito e moglie. L’uomo alla guida – un 74enne di Pietragalla – è deceduto per cause in corso di accertamento, la donna è rimasta illesa.

Per estrarre la donna e recuperare il corpo dell’uomo, è stato necessario utilizzare il divaricatore per aprire le portiere.

Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo al fine di prevenire il rischio di incendi. All’intervento hanno partecipato cinque unità dei Vigili del Fuoco, comprensive di un’autopompa e un fuoristrada. Sul posto erano presenti anche la Polizia di Stato, il 118 e Anas