Nino Buonocore e la sua band ospiti a Potenza. Apriranno il cartellone di eventi della stagione concertistica Art Park 2024

Il 23 febbraio prossimo, presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza, alle ore 21:00, si terrà il primo appuntamento della stagione concertistica “Art Park 2024”, musica d’autore, a cura di “Associazione Art Park” di Potenza, e “Associazione Mr Grant” di Rionero in vulture. Ospite Nino Buonocore e la sua band, che porteranno in scena il repertorio del celebre cantautore partenopeo, noto per la plurime partecipazioni Sanremesi con le canzoni “nuovo amore” (1983), “Rosanna” (1987), “Le tue chiavi non ho” (1988), e “Una canzone d’amore” (1993), e per le numerose collaborazioni con artisti Jazz di fama mondiale come Chet Baker, Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey ed altri come Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette.

Da sempre impegnato nella sperimentazione, Buonocore rilegge i brani del suo repertorio – canzoni come “Scrivimi”, “Abitudini”, “Rosanna”, “La naturale incertezza del vivere” – in chiave Jazz, grazie alle esperienze vissute nella sua lunga e proficua carriera musicale, con il contributo di ottimi musicisti e ospiti speciali, che impreziosiscono il concerto con le improvvisazioni solistiche e le divagazioni più libere del jazz.

Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 0971.445921 o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica info@cineteatrodonbosco.com del Cineteatro Don Bosco di Potenza.