Furti, è un assedio dei ladri nel Potentino. Carabinieri sventano furto ai danni di un’azienda a Oppido Lucano e recuperano furgone rubato

Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza costantemente impegnati nei servizi di contrasto ai reati predatori in tutto il territorio potentino. Nella scorsa notte i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Acerenza, a seguito della segnalazione giunta dal proprietario di un’azienda di Oppido Lucano, sono intervenuti alle porte del centro abitato dove era stato appena rubato un furgone Fiat Iveco. Il dispositivo dei militari dell’Arma, coordinato dalla Centrale Operativa della Compagnia, ha permesso di cinturare la zona ed intercettare il veicolo che si stava allontanando preceduto da un’altra vettura con il compito di staffetta.

Vistisi scoperti, i malfattori hanno quindi abbandonato sul posto il furgone lasciandolo trasversalmente sulla sede stradale per impedire alla pattuglia dell’Arma di continuare l’inseguimento, per poi darsi alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. La successiva perlustrazione effettuata dai Carabinieri del Radiomobile di Acerenza e della Stazione di Oppido Lucano ha permesso di individuare un’altra auto, una Fiat, abbandonata nei pressi dell’azienda e sottoposta a sequestro insieme al furgone per i rilievi del caso. Come fa sapere il Comandante della Compagnia Carabinieri di Acerenza, Capitano Mario Sauchelli, sono ora in corso indagini per identificare gli autori del tentato furto.

Un risultato che dimostra l’impegno costante e la presenza continua dell’Arma in tutte le aree della provincia con l’importanza, come ricordano sempre i Carabinieri, della tempestività delle segnalazioni al numero di pronto intervento 112.