A Pignola nasce l’associazione “Nicola Vista”, in ricordo di una persona molto attiva nel sociale e di un altruismo straordinario

Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 11:30, presso Palazzo Gaeta a Pignola, si terrà l’evento di presentazione ufficiale dell’associazione “Nicola Vista”

Nasce l’associazione “Nicola Vista” per ricordare Nicola, cittadino di pignola morto a soli 53 anni a causa di un tumore al pancreas il 1° agosto 2020. Nicola viene ricordato da tutti come un uomo attivo nel sociale, di un altruismo straordinario e convinto che anche in una realtà piccola come quella di Pignola ci potessero essere opportunità di sviluppo e aggregazione. Da presidente dell’associazione culturale “Il Focolare” ha esportato la cultura lucana in tutto il mondo: il gruppo folk (connesso all’associazione) ha tenuto concerti dall’Argentina a New York City. E questa è solo una delle tante vittorie riportate per riscattare il piccolo paese lucano.

Affinché il ricordo di quest’uomo che ha fatto tanto per il suo territorio non fosse vano, nasce l’associazione “Nicola Vista” che ha già premiato negli anni precedenti personalità che si sono distinte in diversi campi professionali e originarie della Basilicata come il Professore Biagio Ricciuti, ricercatore al Dana Faber Institute di Boston; il Prof. Marcello D’Amelio docente presso l’università Tor Vergata di Roma (scopritore del gene dell’Alzheimer) e il giornalista de “La Vita in diretta” Giuseppe Di Tommaso.

Domenica 18 febbraio si terrà la presentazione ufficiale dell’associazione e la firma del relativo statuto. Durante l’evento, verrà annunciato il Presidente onorario dell’Associazione “Nicola Vista”, l’attore Sebastiano Somma. Ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Pignola, Antonio De Luca e poi interverranno: Sebastiano Somma; Aurora Laguardia, Finalista di Miss Italia 2023; Loredana Albano, Presidente Pro-loco di Pignola e Pasquale Menchise, Direttore d’Orchestra. L’incontro sarà presentato dalla giornalista Mariangela Petruzzelli. È previsto anche un momento musicale con la voce di Eleonora Catalani e Paola Cammarota al piano.