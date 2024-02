Rinnovo patenti nel Potentino, l’ASP rassicura: entro la fine della settimana la ripresa delle attività dopo l’attacco hacker

A margine delle notizie apparse a mezzo stampa si comunica che, a seguito dell’intrusione informatica dello scorso 28 gennaio, sono state rallentate in via prudenziale alcune prestazioni, tra cui quelle relative al rinnovo patenti. Il servizio, che per ora prevede la modalità cartacea di presentazione delle richieste, riprenderà regolarmente entro la fine della settimana in corso. Volgono al termine le attività di monitoraggio e controllo finalizzate al pieno ripristino delle funzionalità connesse dall’accesso abusivo che ha interessato tutto il sistema sanitario regionale, e quindi anche la ASP di Potenza. All’utenza si chiede confermare la pazienza già mostrata ed accettare ancora qualche rallentamento nelle erogazioni dei servizi. Il fine ultimo è infatti quello di salvaguardare la privacy e i dati dei cittadini stessi e la sicurezza delle cure.